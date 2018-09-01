Туристический потенциал Ставропольского края презентуют тюменцам

| Фото: stavtourism.ru | Фото: stavtourism.ru

Презентация "Открой курорты Ставропольского края" в Тюменской области пройдет 3 октября.

В рамках мероприятия представители министерства туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, санаторно-курортных учреждений и туристских организаций края представят конкурентные преимущества отдыха и лечения в особо охраняемом эколого-курортном регионе Российской Федерации - Кавказские Минеральные Воды.

Для участников презентации будет проведена дегустация минеральной воды, организована площадка для работы специалистов в формате "WORKSHOP", а также пройдет розыгрыш санаторно-курортных путевок и ценных призов.

Презентация начнется в 10 часов 30 минут в конференц-зале гостиницы "Восток" (ул. Республики, 159). Контактное лицо – Бабаянц Владимир Владимирович, начальник отдела продвижения туристских ресурсов, (87934) 991 66, babayanc@stavregion.ru.