Руководитель регионального охотуправления встретится с охотниками Ялуторовского района

| Фото: data.rosleshoz.ru | Фото: data.rosleshoz.ru

Руководитель Госохотуправления Тюменской области встретится с охотниками Ялуторовского района 21 сентября, сообщает администрация муниципального образования.

На встрече будет рассказано об изменениях законодательства в сфере охотничьего хозяйства. Все желающие смогут задать свои вопросы. Также на встречу приглашены арендаторы охотничьих угодий и представители МФЦ, которые расскажут о порядке оформления охотничьих билетов и выдачи разрешений.

Встреча состоится 21 сентября в Ялуторовском городском доме культуры. Начало в 14 часов.