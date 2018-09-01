  • 19 сентября 201819.09.2018среда
  • USD67,7519
    EUR79,1749
  • В Тюмени 17..19 С 6 м/с ветер восточный

Руководитель регионального охотуправления встретится с охотниками Ялуторовского района

Общество, 09:24 19 сентября 2018

data.rosleshoz.ru | Фото: data.rosleshoz.ru

Руководитель Госохотуправления Тюменской области встретится с охотниками Ялуторовского района 21 сентября, сообщает администрация муниципального образования.

На встрече будет рассказано об изменениях законодательства в сфере охотничьего хозяйства. Все желающие смогут задать свои вопросы. Также на встречу приглашены арендаторы охотничьих угодий и представители МФЦ, которые расскажут о порядке оформления охотничьих билетов и выдачи разрешений.

Встреча состоится 21 сентября в Ялуторовском городском доме культуры. Начало в 14 часов.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# встреча , охотники , Ялуторовский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:03 19.09.2018Тюменские волонтеры-медики принимают участие в акции #ДоброВСело
10:41 19.09.2018Дворецкий встречает студентов тюменских вузов
10:30 19.09.2018Тюменцев с азбукой авангарда познакомят в музее Словцова
10:08 19.09.2018Заместитель прокурора проведет прием граждан в Ишиме