Ямальцы присоединились ко Всероссийской акции #ДоброВсело

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Ямальский центр медицинской профилактики присоединился ко Всероссийской акции #ДоброВсело, сообщает правительство ЯНАО.

В течение полутора месяцев медицинские работники и волонтеры будут посещать поселки, проводить профилактические и просветительские акции. Инициатива призвана обеспечить доступность медицинских услуг населению.

20 сентября ямальские волонтеры займутся благоустройством территории врачебной амбулатории пос. Правохеттинский (Надымский район), а силами врачей-профилактологов будет развернут "островок здоровья". В поселок прибудет передвижной диагностический комплекс "Мобильный центр здоровья", в котором все желающие смогут пройти комплексное профилактическое обследование. Это компьютеризированный скрининг сердца, детальная оценка функции дыхательной системы, определение насыщения крови кислородом, экспресс-оценка уровня холестерина и глюкозы крови и другие важные исследования.

По итогам обследования каждый получит "Карту здорового образа жизни" с персональными рекомендациями врача по оздоровлению.