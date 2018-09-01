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Школьники из Аромашево получат региональную премию за победу в Европейском конкурсе

Губернатор, 18:57 18 сентября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил областному департаменту образования и науки подготовить распоряжение о поощрении юных инспекторов дорожного движения из Аромашевского района, которые отстаивали честь региона и всей России в Европейском образовательном конкурсе по обучению детей правилам дорожного движения, проходившем в Венгрии.

Воспитанники Дома детского творчества села Аромашево, ученики 6-го класса местной школы Надя Денисова, Юля Волчёк, Вадим Соколов и Вадим Рябченко одержали уверенную победу.

Напомним, во время своей рабочей поездки в муниципалитет Александр Моор лично встречался с ребятами. Они продемонстрировали ему мастерство фигурного вождения велосипеда, рассказали о своих достижениях и планах. Напутствуя ребят, Александр Моор выразил уверенность, что благодаря своему конкурсному опыту, таланту, поддержке родителей и педагогов, всех аромашевцев и тюменцев они достойно справятся со всеми заданиями и добьются успеха.

Команда Тюменской области - постоянный призер всероссийских конкурсов. Дважды тюменские школьники становились бронзовыми призерами Европейского конкурса: в 2014 году в Норвегии и в 2017 – в Албании. При этом, в соответствии с правилами соревнований, каждый год команду представляют новые ребята. Тренер команды - Андрей Богачков, директор Дома детского творчества села Аромашево. Кружок "Безопасное колесо" здесь был создан в 2013 году. За время его работы обучение в нем прошли 412 юных жителей Аромашевского района.

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# Александр Моор , Аромашевский район , конкурс , правила дорожного движения

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