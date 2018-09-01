Стартовал отборочный этап программы "Альфа-Шанс 2018" в Тюмени

Фото пресс-службы "Альфа-Банка" Фото пресс-службы "Альфа-Банка"

Первокурсники Тюменского государственного университета смогут принять участие в программе "Альфа-Шанс". Программа реализуется в Тюмени с 2013 года и предусматривает трехступенчатый отбор студентов: конкурс портфолио, написание эссе и очное собеседование с конкурсной комиссией программы, в которую входят представители вуза и банка. При отборе победителей программы дополнительное внимание уделяется не только достижениям в учебе, но и на общественной, волонтерской, благотворительной деятельности.

Стипендиатами могут стать студенты 1 курса очной формы обучения (бакалавриат/специалитет). Обязательное условие – претенденты на стипендию должны быть победителями и призерами олимпиад или выпускниками общих образовательных учреждений Российской Федерации, получившими медали "За особые успехи в обучении".

По результатам конкурса эссе к очному собеседованию будут допущены 30 студентов, обучающихся по разным специальностям, из которых необходимо будет выбрать 10 лучших. Победители ежемесячно в течение двух лет будут получать стипендию в размере 5 тыс. рублей. Еще пять студентов попадут в резервный список, на случай, если кто-то выйдет из программы. Стипендия будет выплачиваться именно в течение первых двух лет обучения, на которые приходятся самые сложные испытания для студентов: переход к другой системе обучения, большие умственные нагрузки, бытовые трудности — самостоятельная жизнь вдали от родных.

"Альфа-Банк всегда придает большое значение благотворительной деятельности, проводит и поддерживает множество социальных, образовательных и культурных проектов, в том числе и в регионах страны. В Тюмени Альфа-Банк продолжает реализовывать программу "Альфа-Шанс", где первокурсники ТюмГУ смогут побороться за получение стипендии", — рассказывает Татьяна Минаева, управляющая офисом Альфа-Банка в Тюмени.

Программа "Альфа-Шанс" является важным инструментом реализации социальной политики Альфа-Банка по поддержке талантливой молодежи и помощи, завтрашним специалистам, созданию условий для выдающихся студентов, способствующих их интеллектуальному развитию, содействие им в профессиональной ориентации и продолжении образования.