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Фестиваль "ПрофиБудуЯ!" поможет юным тюменцам выбрать профессию

Общество, 17:17 18 ноября 2018

Фото: департамент образования и науки Тюменской области

Профориентационный фестиваль "ПрофиБудуЯ!" состоится в Тюмени 22 и 23 ноября. Здесь будет представлены организации профобразования региона.

Кроме того, в рамках фестиваля пройдут круглые столы и увлекательные мастер-классы, на которых можно будет познакомиться с азами дизайна, кулинарии, криминалистики и и других интересных профессий, сообщает "Мега". Вход свободный. Всех желающих ждут с 9 до 17 часов в Тюменском Технопарке (ул. Республики, 142).

Более подробную информацию можно получить по тел. 8 (3452) 27-36-05.

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