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Организаторы регионального конкурса "Золотой микрофон" продлили срок приема заявок

Общество, 14:05 20 ноября 2018

Фото предоставлено ДКиТ «Торфяник»

Таланты со всей России могут принять участие в региональном фестивале-конкурсе "Золотой микрофон". В этом году конкурс юбилейный и обещает быть интересным как для участников, так и для зрителей и членов жюри.

Прием заявок стартовал 8 октября, более 300 участников с разных регионов уже успели подать заявки. В этом году география конкурса расширилась, что позволит участникам наладить связи и перенять опыт большего числа коллег из разных регионов России.

Как сообщили в пресс-службе ЦКиТ "Тюмень", организаторы продлили срок приема заявок до 26 ноября. У всех желающих еще есть шанс успеть принять участие в фестивале. Конкурс пройдет по шести номинациям: "Вокал", "Театр", "Хореография", "Инструментальное исполнительство", "Художественное слово", "Цирковое искусство".

Фестиваль "Золотой микрофон" — ежегодное значимое событие в культурной жизни Тюмени. В силу различных творческих направлений и отсутствия ограничения по возрасту конкурс интересен как начинающим, так и профессиональным исполнителям. В поддержку последнего утверждения выступает солидный состав жюри конкурса.

Заполнить онлайн-заявку можно по ссылке. Подробная информация и новости о конкурсе в группе https://vk.com/microfon72.

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# конкурс , культура , творчество , фестиваль

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