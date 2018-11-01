Депутаты Тюменской городской думы признали сбалансированным бюджет 2019 года

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Сбалансированным назвали бюджет Тюмени 2019 года депутаты городской думы на заседании постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету, где обсуждался проект главного финансового документа на будущий год, а также плановый период 2020 и 2021 годов.

Депутат Екатерина Вешкурцева подчеркнула, что бюджет-2019 не предусматривает привлечения заемных средств, ее коллега Юрий Коновалов отметил, что документ охватил приоритетные направления и выразил надежду на то, что план доходов и расходов будет четко исполнен.

"Я уверен, что дефицит в два миллиарда рублей, как и в предыдущие годы, будет закрыт из остатков средств, - сказал депутат Мурат Тулебаев. - Единственное, хотелось бы пожелать коллегам из структур администрации, чтобы покрытие этого остатка бюджета не отразилось на исполнении муниципальных программ".

По данным директора департамента финансов и налоговой политики Андрея Пилипчука, предполагается, что в 2019 году общий объем доходов бюджета составит почти 25,3 млрд рублей. Сумма расходов превысит 27,4 млрд рублей. Дефицит в размере 2 млрд рублей предполагается покрыть за счет остатков бюджетных средств, ожидаемых к началу 2019 года.

"Основой объем - дополнительные доходы, полученные в ходе исполнения бюджета этого года, у нас будет перевыполнение по НДФЛ. Мы ожидаем дополнительных поступлений от упрощенной системы налогообложения, а также неналоговых доходов. Остальная часть - это экономия, которая на сегодня уже имеется, мы понимаем, что эти средства запускать в экономику поздно. Принято решение о том, что эти деньги будут источником расходов следующего года", - уточнил Андрей Пилипчук.

Он сообщил, что более 94% расходов бюджета, или 25,7 млрд рублей, пойдут на исполнение 21 муниципальной программы. Самыми затратными из них станут программы "Развитие образования в Тюмени на 2015-2022 годы" и "Развитие дорожно-транспортной сети Тюмени на 2012-2022 годы", суммарные затраты на их исполнение составят около 77% от общего объема расходов.

В проекте бюджета предусмотрены расходы на увеличение зарплат работников культуры, а также педагогов дополнительного, общего и дошкольного образования. Планируется индексация заработной платы вспомогательного персонала.

"Основная часть расходов будет направлена на развитие человеческого капитала, на это ориентированы программы социальной сферы. Отличительная особенность бюджета на 2019-2021 годы - интеграция приоритетов бюджетных расходов с национальными целями, поставленными президентом России", - сообщил руководитель департамента финансов и налоговой политики.

В 2020 году объем планируемый объем доходов составит 23 млрд рублей, таким же будет объем расходов. В 2021 году сумма доходов и трат вырастет до 23,4 млрд рублей.

Вопрос о том, как будет решаться вопрос обеспечения безопасности в учреждениях образования региона, подняла депутат Екатерина Вешкурцева. О необходимости установки системы видеонаблюдения высказался и ее коллега Юрий Коновалов. Андрей Пилипчук сообщил, что в школах региона вопрос "не решен полностью, но в очень высокой степени готовности", расходы для установки системы в детских садах в бюджет-2019 не заложены.

"Мы планируем расходы на основании имеющейся документации. Потребность нам понятна, работа проводится. Когда будет определен объем расходов, мы будем рассматривать вопрос в ходе исполнения бюджета", - сказал Андрей Пилипчук.

О финансировании работ по устройству и содержанию ливневой канализации говорил депутат Мурат Тулебаев. Директор департамента финансов и налоговой политики сообщил об увеличении в 2019 году финансирования для текущего содержания уже имеющихся объектов.

"Мы предусмотрели около 28 миллионов рублей на устранение дефектов, выявленных в результате визуального обследования, плюс к этому то, что было на сегодняшний день заявлено от коллег - это локальные объекты по водопонижению. Не скажу, что этого достаточно, на мой взгляд, проблема большая, но мы пытаемся двигаться в плановом порядке", - рассказал Андрей Пилипчук.

Один из вопросов депутатов касался перспектив очистки пруда Южный. Депутатам сообщили о разработке техзадания, по результатам которого будет уточняться стоимость работ и возможно будет определить, в какие сроки удастся их выполнить.

По итогам голосования депутаты рекомендовали принять проект решения и рассмотреть на ближайшем заседании Тюменской городской думы.

Татьяна Ковалева