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Студентка ТюмГУ отличилась на чемпионате WorldSkills UK Live

Общество, 13:10 20 ноября 2018

https://www.utmn.ru | Фото: https://www.utmn.ru

Студентка ТюмГУ Диана Касабова показала высший результат в компетенции Cloud Computing в национальном чемпионате WorldSkills UK Live, который прошел в Национальном выставочном центре Бирмингема (Великобритания) с 15 по 17 ноября, сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.

Студенты университетов Великобритании состязались в нем за право принять участие в отборе на международный чемпионат WorldSkills International, который пройдет в Казани с 22 по 27 августа 2019 года.

Специалисты Тюменского государственного университета были приглашены в качестве гостей. По итогам соревнований лучший результат показала слушательница лаборатории сетевого и системного администрирования ТюмГУ Диана Касабова.

"Нам, безусловно, приятна такая оценка специалистов авторитетной в данной сфере компании. Конечно, сказывается опыт нашего участия в демонстрационных чемпионатах Ирландии и Новой Зеландии, однако обстановка на данном мероприятии меньше располагала к спокойному и вдумчивому выполнению задания. Это делает успех Дианы еще более весомым. Также можно сказать, что это в очередной раз подтверждает наличие в университете своей оригинальной школы в сфере информационных технологий и высокий авторитет ее специалистов и учеников на международной арене", - отметил заведующий лабораторией сетевого и системного администрирования ТюмГУ Александр Горбачев.

Напомним, Диана Касабова завоевала золото на чемпионате Европы по профессиональному мастерству EuroSkills 2018 в Будапеште 29 сентября.

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# Диана Касабова , студентка , ТюмГУ

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