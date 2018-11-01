В музее Словцова для особых детей проведут программу "FamilyKIDS"

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Развлекательно-познавательная программа "FamilyKIDS" для детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 5 лет начнется в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 30 ноября в 12 часов, сообщает региональный департамент социального развития.

В программе мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству в разных техниках, концерт из вокальных и танцевальных номеров. На мероприятии будет работать рубрика "Открытый микрофон", где все желающие смогут спеть и рассказать свои любимые стихотворения.

Развлекательная программа пройдет в рамках социального проекта "Хобби-land-территория детства". Напоминаем, проект был запущен в декабре 2017 года Областным центром реабилитации инвалидов. Его основная идея заключается в том, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья проводили свободное время с пользой, приобретая новые навыки и умения, а также расширяли социальные связи.