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Выставка репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова" откроется в Ишиме

Общество, 09:49 21 ноября 2018

Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова | Фото: Ишимский музейный комплекс им. П.П. Ершова

Выставка репортажной фотографии "Памяти Александра Ефремова" откроется в Ишиме 14 декабря, сообщает Ишимский музейный комплекс им. Петра Ершова.

На выставке будут представлены работы участников XVII межрегионального конкурса репортажной фотографии. Конкурс был посвящен тюменскому фотокорреспонденту, уроженцу Тобольска, погибшему 12 мая 2000 года в Чечне во время служебной командировки Александру Ефремову.

Указом президента России Владимира Путина за мужество и героизм проявленные при выполнении служебного долга он награжден медалью "За Отвагу" посмертно.

В фотоконкурсе 2018 г. приняли участие рекордное число авторов представивших 515 заявок в пяти номинациях: "Федеральный репортаж" серии фото, "Федеральный репортаж" одиночные фото, "Герой нашего времени", "ЭКО-мир: человек, гармония, природа", "Региональный репортаж-Человек труда" и "Региональный репортаж-Сибирская семья".

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# Александр Ефремов , выставка , Ишим , фотографии

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