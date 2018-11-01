  • 20 ноября 201820.11.2018вторник
  • USD66,0081
    EUR75,3218
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер юго-западный

Студентка ТИУ получила титул "Мисс Тюмень-2018"

Общество, 17:32 20 ноября 2018

ТИУ | Фото: ТИУ

Студентка ТИУ Анастасия Баловацкая одержала победу в финале городского конкурса красоты "Мисс Тюмень-2018", который проходил в молодежном театральном центре "Космос" 17 ноября, сообщает вуз.

На победу претендовали 360 участниц, до финала дошли лишь 12 девушек. Анастасия Баловацкая стала лучшей по мнению жюри и зрителей и получила не только заветную корону, но и предложение руки и сердца от любимого человека.

Молодой человек пришел поддержать возлюбленную и сделал оригинальный сюрприз - предложение прямо на сцене после оглашения результатов конкурса.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Анастасия Баловацкая , конкурс , мисс Тюмень , титул , ТИУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:05 20.11.2018Тюменские кадеты признаны лучшими в робототехнике среди воспитанников училищ Минобороны РФ
17:54 20.11.201821 ноября - события дня
17:43 20.11.2018Ребята из районов Тюменской области сразились на соревнованиях по робототехнике
17:32 20.11.2018Студентка ТИУ получила титул "Мисс Тюмень-2018"