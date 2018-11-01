Студентка ТИУ получила титул "Мисс Тюмень-2018"

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Студентка ТИУ Анастасия Баловацкая одержала победу в финале городского конкурса красоты "Мисс Тюмень-2018", который проходил в молодежном театральном центре "Космос" 17 ноября, сообщает вуз.

На победу претендовали 360 участниц, до финала дошли лишь 12 девушек. Анастасия Баловацкая стала лучшей по мнению жюри и зрителей и получила не только заветную корону, но и предложение руки и сердца от любимого человека.

Молодой человек пришел поддержать возлюбленную и сделал оригинальный сюрприз - предложение прямо на сцене после оглашения результатов конкурса.