Тюменские кадеты признаны лучшими в робототехнике среди воспитанников училищ Минобороны РФ

| Фото: Тюменское ПКУ | Фото: Тюменское ПКУ

Кубок победителя получила команда Тюменского президентского кадетского училища на II молодежной научно-технической конференции "Юный робототехник" в Москве.

В мероприятии приняли участие более 300 воспитанников из 27 довузовских организаций Министерства обороны РФ, а также руководители органов военного управления, научно-исследовательских организаций Минобороны, сообщают в пресс-службе ТПКУ.

На конференции демонстрировали научные достижения и разработки, выступали с докладами, соревновались в "Робобиатлоне". Участникам состязания нужно было преодолеть специально подготовленную трассу с препятствиями, имитирующими естественные и искусственные преграды: эстакаду, косогор, брод, окоп, овраг, ежи, минное поле, огневой рубеж и др.

Ребята продемонстрировали навыки дистанционного управления, а также конструкторские решения, позволяющие роботам преодолевать сложные препятствия. Конференция прошла под руководством Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Минобороны РФ.

Команда Тюменского президентского кадетского училища заняла первое общекомандное место. Георгий Хабнер из 8 "Д" класса стал вторым в соревнованиях "Роботир", кадет 10 "В" класса Даниил Базанов отличился в "Робобиатлоне" и завоевал второе место, а его одноклассник Марк Аржановский занял третье место в соревновании "Программирование в реальном времени". Также на конференции отличились Никита Ермошкин из 11 "В" класса и Григорий Лешкевич из 11 "А" класса.

"Поездка на соревнования произвела на меня огромное впечатление! Каждый вынес для себя что-то новое. Мы готовы работать еще усерднее, чтобы улучшить результаты. Особую благодарность выражаю своему руководителю секции робототехники Алексею Сергеевичу Фарафонову", – поделился впечатлениями участник конференции "Юный робототехник" Артем Липовцев из 10 "Г" класса.