Ребята из районов Тюменской области сразились на соревнованиях по робототехнике

| Фото: пресс-службы мультицентра «Моя территория» | Фото: пресс-службы мультицентра «Моя территория»

Школьники Омутинского, Упоровского и Голышмановского районов приняли участие в соревнованиях по робототехнике.

Робот участника должен был за наименьшее время преодолеть полосу препятствий, собрать предметы, доставить их в соответствующие зоны, а также выполнить дополнительные задания. Роботов ребята готовили и программировали сами. Первое место в конкурсе занял Никита Рыжов, второе — Никита Жуков, а третье — Игорь Карнаухов. Ребята получили дипломы, кубки и символические призы, сообщают в пресс-службе "Моей территории".

Руководитель проекта "РобоКвест2018" Дмитрий Белкин рассказал, что занятия по робототехнике начались с закупки всего одного набора Lego для создания роботов. Позже было принято решение организовать небольшие соревнования для ребят на сельском празднике. Детям понравилось подобное мероприятие, и Дмитрий решил продолжать двигаться в этом направлении.

"Помню, мы взяли обычные коробки, соорудили из них полосу препятствий для роботов и просто покрасили их: хотелось провести интересную игру для детей, поэтому брали подручные материалы. Так и родился наш "РобоКвест", который тут же в шутку прозвали "КоробкоКвест". Потом уже пришла идея пойти на грантовый конкурс. Сейчас соревнование — не разовое событие, мы планируем проводить его два раза в год как межрайонные робототехнические соревнования, а также на сельских праздниках для всех желающих ребят, формируя тем самым будущий контингент робототехнических объединений", — пояснил Дмитрий Белкин.

Обладатель приза за второе место Никита Жуков занимается в секции Дмитрия Белкина уже два года. Сейчас обучаются две группы: для младших и старших, всего 15 человек.

Для участников и болельщиков на соревнованиях обустроили интерактивные зоны. Там проходили опыты, на которых ребята учились делать лавовую лампу, была сымитирована лаборатория по изучению препаратов под микроскопом. Кроме того, школьников учили плести из бисера.

"Сейчас в тренде научно-техническое творчество. Очень здорово, что наши муниципалитеты не стоят на месте и развиваются согласно нынешним запросам молодежи. Не у всех учреждений есть возможность принять участие в крупных соревнованиях областного уровня. Особенно сложно ребятам из села заниматься на равных условиях с ребятами из города. Мы решили поддержать Дмитрия, когда он принял участие в грантовом конкурсе, чтобы он мог и дальше разрабатывать и развивать соревнования по робототехнике", — рассказала руководитель Центра продюсирования сообществ в мультицентре "Моя территория" Дарья Ермакова.

Проект "РобоКвест2018" победил во второй волне грантового конкурса "Моя идея" и получил финансовую поддержку в размере 37 тыс. рублей.