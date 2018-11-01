"Великие имена России": участники ток-шоу провели дебаты в Рощино

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Девять спикеров и 40 зрителей приняли участие в записи телевизионного ток-шоу "Великие имена России", которое состоялось в аэропорту Рощино 20 ноября.

Участники горячо обсуждали, нужно ли дополнительное наименование аэропорту и если да, то на каком из трех имен финалистов остановиться: Дмитрия Менделеева, Петра Ершова или Виктора Муравленко?

Ответы на эти вопросы вы увидите в телевизионной программе канала "Тюменское время" 25 ноября в 19 часов 30 минут.

Сергей Русанов