"Доктор с вами": более двухсот тюменцев проверили свое здоровье

204 человека приняли участие в акции "Доктор с вами!", которая прошла в тюменских поликлиниках. Она была посвящена предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает городской департамент здравоохранения, им провели экспресс-тестирование крови на сахар, холестерин, измерили артериальное давление, рост, вес. Все эти методы исследования помогают выявить у человека наличие или отсутствие факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также пациенты получили консультацию врача-кардиолога, при необходимости им было назначено дальнейшее обследование.

По результатам осмотра 26 обратившихся были взяты на диспансерное наблюдение. 19% пришли в поликлиники впервые.

Ближайшая акция "Доктор с вами!" состоится 15 декабря, темой мероприятия будет сохранение женского здоровья, 22 декабря – мужского. Всю информацию о предстоящих мероприятиях и темах можно узнать на официальном сайте департамента здравоохранения администрации города Тюмени, официальных страницах департамента в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники).