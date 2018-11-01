  • 21 ноября 201821.11.2018среда
  • USD65,5871
    EUR75,1825
  • В Тюмени 0..-2 С 6 м/с ветер южный

"Доктор с вами": более двухсот тюменцев проверили свое здоровье

Общество, 11:16 21 ноября 2018

204 человека приняли участие в акции "Доктор с вами!", которая прошла в тюменских поликлиниках. Она была посвящена предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний.

Как сообщает городской департамент здравоохранения, им провели экспресс-тестирование крови на сахар, холестерин, измерили артериальное давление, рост, вес. Все эти методы исследования помогают выявить у человека наличие или отсутствие факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Также пациенты получили консультацию врача-кардиолога, при необходимости им было назначено дальнейшее обследование.

По результатам осмотра 26 обратившихся были взяты на диспансерное наблюдение. 19% пришли в поликлиники впервые.

Ближайшая акция "Доктор с вами!" состоится 15 декабря, темой мероприятия будет сохранение женского здоровья, 22 декабря – мужского. Всю информацию о предстоящих мероприятиях и темах можно узнать на официальном сайте департамента здравоохранения администрации города Тюмени, официальных страницах департамента в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники).

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# акция , Доктор с вами , здравоохранение , профилактика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:16 21.11.2018"Доктор с вами": более двухсот тюменцев проверили свое здоровье
10:54 21.11.2018Жительницы Тюменской области узнают о профилактике рака груди
10:32 21.11.2018Конкурсная программа "Надоело быть послушными!" пройдет в Заводоуковске
10:21 21.11.2018Выставка "Дети рисуют Японию" откроется в Тюменском институте культуры