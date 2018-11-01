Воспитанная Фернанда ищет хозяина

| Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" | Фото: из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Полуторагодовалая кошка по кличке Фернанда ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Тихая, спокойная, воспитанная, не любит сидеть на руках, но не против, чтобы ее гладили. Приучена к лотку. Вакцинирована, стерилизована.

Найдена 27 декабря 2017 года на ул. Газовиков, 51. Отдают со взносом в 500 рублей. Телефон: 8-906-822-23-68 (Юлия).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова