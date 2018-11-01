Пятнадцать сельских больниц подключат к высокоскоростному Интернету

| Фото: Ростелеком | Фото: Ростелеком

Доступ в Интернет 15 объектам учреждений здравоохранения в шести районах Тюменской области и городах Тюмень, Тобольск, Ишим организует "Ростелеком", сообщает пресс-служба компании.

Для формирования телеком-инфраструктуры проекта компания построила 118 км "оптики". Работы проводятся в рамках федерального проекта по обеспечению услугами связи сельских больниц и поликлиник.

В результате в Ишимском районе к скоростному Интернету будут подключены медицинские учреждения по четырем адресам, в Нижнетавдинском, Сладковском, Тобольском, Юргинском, Ялуторовском и Викуловском районах выход во всемирную сеть получат по одному медучреждению. Также к "оптике" подключат по одному объекту в Тюмени и Тобольске и два в Ишиме. Скорость передачи данных в больницах и поликлиниках региона, которые вошли в программу, составит не менее 10 Мбит/с.

"Появление высокоскоростного Интернета в амбулаториях сельских районов позволит значительно расширить ресурсы тюменских врачей, в том числе, используя возможности телемедицины, а также преодолеть территориальную удаленность медицинских организаций. Онлайн-консультации по принципу "врач-врач" помогут ускорить диагностику и лечение пациентов что, в конечном итоге, еще больше повысит качество оказания медицинской помощи", – отмечает директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

По словам директора филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком", национальный проект, направленный на цифровизацию медицинских учреждений, позволяет решить сразу несколько задач.

"Прежде всего, он помогает медикам эффективнее использовать современное оборудование, перейти на автоматизированный медицинский документооборот, позволит снизить бюрократическую нагрузку как на персонал, так и для посетителей. В прошлом году в рамках реализации этого проекта в Тюменской области было подключено 45 медучреждений, в 2018 году к быстрому Интернету будет подключено еще 15 объектов", – рассказал он.