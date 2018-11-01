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"Тюменский Легион" в Казани взял реванш

Спорт, 13:32 22 ноября 2018

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 1:0 "Тюменский Легион" в Казани одолел местный "Ирбис" 21 ноября. В повторном поединке чемпионата Молодежной хоккейной лиги подопечные Владимира Гусева взяли реванш за поражение днем ранее в овертайме – 1:2, сообщает ХК "Рубин".

Единственную шайбу в матче на 16 минуте забросил Евгений Волков. Больше зрители голов не увидели. Сирена зафиксировала первую гостевую победу "Легиона", начиная с 23 октября.

Завершив на мажорной ноте серию из четырех выездных встреч, тюменцы с 26-ю очками прочно закрепились на двенадцатой строчке турнирной таблицы.

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# Тюменский Легион , хоккей

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