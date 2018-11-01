  • 23 ноября 201823.11.2018пятница
  • USD65,6067
    EUR74,8048
  • В Тюмени -8..-10 С 3 м/с ветер юго-восточный

Тюменцы могут выиграть билет на чемпионат мира по бильярду

Спорт, 08:51 23 ноября 2018

https://csp72.ru | Фото: https://csp72.ru

Выиграть билет на чемпионат мира по бильярдному спорту можно, став участником любительского турнира в дисциплине "Свободная пирамида" (американка) 24 ноября в 12 часов, сообщает ЦСП72.

Турнир пройдет в четырех тюменских бильярдных клубах: "Звездный" (ул. Газовиков 20/2), "Шаровня" (ул. Александра Логунова, 11/2), "Академия бильярда" (ул. Энергетиков, 44а), "Агат" (ул. Олимпийская, 31).

Принять участие в игре может любой желающий вне зависимости от возраста, пола, подготовки и квалификации.

По итогам турнира будут разыграны входные билеты на три соревновательных дня чемпионата мира по бильярдному спорту "Свободная пирамида" среди мужчин и женщин (с 28 по 30 ноября). Победители получат VIP билет на подиум, а призеры - билеты в сектор трибуна.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бильярд , турнир , ЦСП72

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:51 23.11.2018Тюменцы могут выиграть билет на чемпионат мира по бильярду
16:49 22.11.2018С наградами вернулись из Екатеринбурга тюменские танцоры
16:16 22.11.2018Ветераны спорта соберутся на спартакиаде в Тобольске
15:10 22.11.2018Тюменская лыжница завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях