  • 22 ноября 201822.11.2018четверг
  • USD65,9485
    EUR75,1483
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер западный

Тина Бережная встретилась с молодыми парламентариями Тюмени

Общество, 13:21 22 ноября 2018

региональное отделение "Молодой гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой гвардии"

Советник генерального директора по информационным технологиям телеканала "Russia Today", преподаватель Вышей школы экономики Тина Бережная встретилась с молодыми парламентариями Тюменской области 21 ноября, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

Эксперт прочла лекцию "Открытые государственные данные и СМИ". Тина Бережная рассказала о качественных данных и важности открытости в информационной политике, о принципах работы с медиа в этой сфере.

Подобные лекции будут проходить в течение всего проекта "Школа парламентаризма" до 22 декабря. Посещать их могут все желающие. Для этого нужно зайди в группу проекта и зарегистрироваться по ссылке выбранного мероприятия.

региональное отделение "Молодой гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой гвардии"

"Функции информационной политики довольно многообразны. Сегодня это не только освещение событий, но и привлечение к политической активности. Открытые данные способствует развитию гражданского общества во всем мире. Пользоваться ими должны уметь не только парламентарии, но и журналисты, ученые и исследователи" - поделился руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лекция , Тина Бережная , Школа парламентаризма

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:05 22.11.2018Тюменка заплатила по долгам, чтобы не потерять машину
13:43 22.11.2018ТКАД: кольцо вокруг Тюмени замкнулось
13:21 22.11.2018Тина Бережная встретилась с молодыми парламентариями Тюмени
13:10 22.11.2018Ольга Швецова: тезис Александра Моора о равенстве шансов – руководство к действию