Тина Бережная встретилась с молодыми парламентариями Тюмени

| Фото: региональное отделение "Молодой гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой гвардии"

Советник генерального директора по информационным технологиям телеканала "Russia Today", преподаватель Вышей школы экономики Тина Бережная встретилась с молодыми парламентариями Тюменской области 21 ноября, сообщает региональное отделение "Молодой гвардии".

Эксперт прочла лекцию "Открытые государственные данные и СМИ". Тина Бережная рассказала о качественных данных и важности открытости в информационной политике, о принципах работы с медиа в этой сфере.

Подобные лекции будут проходить в течение всего проекта "Школа парламентаризма" до 22 декабря. Посещать их могут все желающие. Для этого нужно зайди в группу проекта и зарегистрироваться по ссылке выбранного мероприятия.

| Фото: региональное отделение "Молодой гвардии" | Фото: региональное отделение "Молодой гвардии"

"Функции информационной политики довольно многообразны. Сегодня это не только освещение событий, но и привлечение к политической активности. Открытые данные способствует развитию гражданского общества во всем мире. Пользоваться ими должны уметь не только парламентарии, но и журналисты, ученые и исследователи" - поделился руководитель регионального отделения "Молодой Гвардии" Владимир Сбитнев.