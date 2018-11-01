Игра "Шедевры из кладовой" пройдет в заводоуковском музее

| Фото: https://www.mkrf.ru | Фото: https://www.mkrf.ru

Игра "Шедевры из кладовой" пройдет в Заводоуковском краеведческом музее 2 декабря с 14 до 15 часов, сообщают организаторы.

Программа будет проходить в форме интеллектуальной игры "Что, где, когда?", ее осенней сессии. Специалисты краеведческого музея предстанут в образах таинственной хранительницы музейных предметов и духа сибирского купца 1-й гильдии Василия Колмакова. Знакомая музыка и вращение барабана настроит членов клуба на нужный лад.

Участникам игры предстоит угадать, что за предмет спрятан в черном ящике. За каждый правильный ответ счастливчику вручается жетон.