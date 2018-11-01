Госдума приняла закон о продлении заморозки накопительной пенсии

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Госдума приняла правительственный закон о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года, сообщает РИА Новости.

Пенсионный фонд будет обязан учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из того, что они полностью идут на финансирование страховой пенсии. При этом, как уточнял глава думского комитета Ярослав Нилов, документ касается только тех, кто моложе 1967 года рождения и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии. Он также отмечал, что очередная заморозка — лишь оттягивание решения проблемы.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6 % от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.

В 2017 году заморозку пенсионных накоплений продлили до 2020 года.

Закон, принятый Госдумой, продлевает "заморозку" отчислений накопительной пенсии еще на год — до 2021 года. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда России учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии.