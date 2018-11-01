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С наградами вернулись из Екатеринбурга тюменские танцоры

Спорт, 16:49 22 ноября 2018

СДЮСШОР-1 | Фото: СДЮСШОР-1

Золотые медали завоевали тюменцы в латиноамериканских танцах в Екатеринбурге. В столице Урала сибиряки успешно выступили на традиционном турнире "Кубок Дамира Суфидянова", рассказали в тюменской СДЮШОР-1.

Среди молодежи блеснули Данил Лошков и Елизавета Логачева, которые тренируются в СДЮСШОР-1 под руководством Елены Дюжевой. Они стали победителями в латиноамериканском стиле и бронзовыми призерами в европейской программе. В состязаниях юниоров золото взяли Дмитрий Савенков и Ксения Якимович из клуба "Visavis". Их готовили к соревнованиям Александр Вавилов и Анастасия Лобова.

В жарких танцах не было равных и Эдуарду Фенглеру с его партнершей по дуэту Надеждой Покотило. Они представляют клуб "Огонёк" и занимаются под началом Ирины и Дарьи Какуриных.

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