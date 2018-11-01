В Тюменском районе женщина ранила ножом родственницу

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Жительница дер. Зырянка Тюменского района задержана за нанесение ножевого ранения родственнице, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что ссора между женщиной и женой племянника началась в ходе распития спиртных напитков. Причиной разногласий стало желание гостьи пожить неопределенное время в доме племянника. Женщина мотивировала это отсутствием собственного жилья.

33-летняя супруга племянника этому желанию воспротивилась. Женщина попыталась выгнать родственницу из дома, а когда этого сделать не удалось, нанесла удар ножом в руку потерпевшей. Виновную доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждено уголовное дело статье "Умышленное причинение легкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.