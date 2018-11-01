Тюменцы расскажут уральским общественникам о воспитании ответственного отцовства

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Поделиться опытом успешной реализации проектов по воспитанию ответственного отцовства с коллегами из городов Уральского федерального округа намерены тюменские общественники.

Региональный форум "Растим настоящих мужчин" в Кургане 30 ноября посетит руководитель центра патриотического воспитания "Достойный выбор", директор ТРОО "Страйкбол Урала" Максим Шереметьев. Он презентует зауральцам проект "База героев" и предложит транслировать свои методики на другие территории.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Максим Шереметьев, на этом форуме во главе угла встанет тема ответственного отцовства. "Наш проект как раз про то, что папа должен стать героем для своего ребенка и воспитывать его сам, а не перекладывать эту ответственность на школу или кого-либо еще. Кроме того, "База героев" оценена федеральными экспертами и уже выходит за пределы Тюменской области. Общественники из Липецка заинтересовались нашим проектом, мы отправили им всю методологию и необходимые документы", - пояснил он.

По словам Максима Шереметьева, организаторы форума "Растим настоящих мужчин" уделяют тюменцам большое внимание, и в планах у общественников на следующий год - провести мероприятие на территории соседней области, чтобы курганцы переняли опыт.

"Наша задача - упаковывать проекты в формате социальной франшизы и передавать их бесплатно заинтересованным организациям, которые находятся в едином поле с нами, думают о том же самом", - сообщил он.

На форуме в Кургане обсудят подведение итогов и дальнейшее развитие проекта "Школа для настоящих мужчин", создание сообщества отцов, развитие института наставничества в регионе, опыт успешных практик других регионов. В программе запланированы мастер-классы, тренинги и консультации от авторитетных спикеров Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Кургана. Вся информация - тут.

Дарья Казакова