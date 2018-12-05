Проекты тюменских общественников вошли в число лучших по итогам конкурса "Доброволец России"

Тюменская делегация на международном форуме добровольцев в Москве | Фото: Региональный ресурсный центр добровольчества Тюменская делегация на международном форуме добровольцев в Москве | Фото: Региональный ресурсный центр добровольчества

Проекты тюменцев жюри всероссийского конкурса "Доброволец России" признало лучшими. Итоги конкурса подвели на международном форуме добровольцев в Москве.

Семейному военно-спортивному турниру "База Героев", идеологом которого выступает Николай Петренко, присудили второе место в номинации "Уверенные в будущем". Проект по организации инклюзивного туризма в Тюменской области "Истоки" Светланы Жуковой вошел в тройку победителей в номинации "Организатор добровольчества". Проект "Активные выходные с РДШ: летний переполох" Никиты Дьяченко также вошел в тройку финалистов номинации "Вокруг меня" (младше 18 лет).

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Николай Петренко, участники форума в первый его день посещали различные центры социальной сферы Москвы. Тюменец попал на обучающий тренинг от поискового отряда "Лиза Алерт"." Было интересно прокачать свои навыки, увидеть что-то новое, посмотреть их методики работы. Пять часов мы ходили по лесу, для нас проводились разные интенсивы, показывали технику", - поделился впечатлениями Николай.

Второй день форума подарил участникам, которых было более 15 тыс., обширную образовательную программу по всем направлениям добровольчества. На ней выступали 282 спикера из 22 стран. Помимо этого, общественники смогли наладить контакты с гражданскими активистами из других территорий. К примеру, Николай Петренко познакомился с коллегой из США.

Напомним, что "База героев" получила 3 тыс. 798 голосов в народном голосовании на сайте добровольцыроссии.рф и заняла первое место в рейтинге.

Представители тюменской делегации Николай Петренко и Терехина Дарья на тренинге от поискового отряда "Лиза Алерт" | Фото: ЦСиМИ "База Героев" Представители тюменской делегации Николай Петренко и Терехина Дарья на тренинге от поискового отряда "Лиза Алерт" | Фото: ЦСиМИ "База Героев"

Дарья Казакова