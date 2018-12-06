Во Всероссийской акции "Добровольцы - детям" приняли участие более восьми миллионов человек

| Фото: www.oprf.ru | Фото: www.oprf.ru

Более восьми миллионов человек по всей стране приняли участие в VII Всероссийской акции "Добровольцы — детям". Об этом рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства, генеральный директор АНО "Институт научно-общественной экспертизы" Сергей Рыбальченко.

Мероприятиями акции охватили более двух миллионов детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, что на 30% больше, чем в 2017 году. На оказание помощи детям и семьям привлечено 170 миллионов рублей благотворительных средств — на 90 миллионов рублей больше, чем в прошлом году, без учета средств в натуральной форме.

Сергей Рыбальченко добавил, что в мероприятиях акции активное участие принимает некоммерческий сектор. В 30 регионах координаторами выступили региональные центры поддержки добровольчества, ресурсные центры социально ориентированных НКО. Такая тенденция отражается в результатах: почти половина из 18,6 тыс. организаций участников — негосударственные организации.

Из 37 тыс. мероприятий только 10% — мероприятия регионального уровня, а более 90% — мероприятия в местных сообществах. В прошлые годы доля мероприятий регионального уровня составляла до 40–60%. Такое соотношение сохраняется уже второй год и свидетельствует о том, что акция становится ближе к “земле”, что соответствует международной практике, когда добровольческие инициативы приближены к конкретным проблемам детей и их семей, считает эксперт.