Тюменские молодожены отказались от цветов в пользу семьи с особым ребенком

| Фото Ярослава предоставила мама Елена Чудина | Фото Ярослава предоставила мама Елена Чудина

10 тыс. рублей на благотворительность собрали на своей свадьбе тюменские молодожены Владислав и Анастасия Соколовы, которые решили принять участие в акции "Добрая свадьба". Этой суммы хватит, чтобы оплатить курс занятий на горных лыжах по программе "Лыжи мечты" для одного тюменского малыша с особенностями развития.

Жених с невестой заранее попросили гостей торжества не покупать букеты и предложили им направить деньги в пользу тюменского отделения всесезонной Всероссийской программы терапевтического спорта "Лыжи мечты". Близкие и друзья молодоженов поддержали эту идею и вместо цветов решили потратить деньги с пользой.

Как сообщил информационному агентству "Тюменская линия" Владислав Соколов, идея зародилась давно.

"Предложить своей теперь уже супруге эту задумку я окончательно решился, когда увидел статью на сайте, где благотворительные организации Ульяновска призывали молодоженов отказаться от букетов в пользу доброго дела. Настя меня сразу поддержала, и уже после мы начали думать, как лучше это все организовать. Мы переживали и за реакцию гостей: а поймут ли они нас или нет? Но поддержали даже самые взрослые гости мероприятия. Приятно, что история семьи начинается с праздника не только для нас, но и для семьи, воспитывающей особого малыша", - рассказал он.

По его словам, координатор программы реабилитации за пару дней определила малыша, который стоит в очереди на занятия уже давно и нуждается в оплате курса. Им оказался семилетний Ярослав Кривошеин, у которого наблюдаются множественные отклонения в развитии.

Мама Ярослава Елена Чудина призналась, что звонок от координатора с радостным известием стал настоящим праздником в их семье.

"У нашего Ярослава моторная алалия, задержка психоречевого развития, расстройство аутистического спектра. Я вынуждена находиться с сыном круглые сутки. На какие-то групповые занятия нам не походить, а персональные все стоят очень и очень дорого. Да и в Тюмени не так много мест, где особому ребенку может быть и полезно, и весело. Нас поставили в очередь на лыжи, с наступающего года обещали взять. А тут возможность персонально заниматься уже сейчас и еще весь курс. Мы уже обсуждали с Ярославом зимние виды спорта, настраиваем его на работу", - поделилась она с корреспондентом.

Как оказалось, в целом для города благотворительность на свадьбе пока еще в новинку. Владислав Соколов очень надеется на отклик других пар, планирующих свадьбу, и на то, что их пример послужит для кого-то знаком быть смелее и начинать семейную жизнь с добрых поступков.

Программа реабилитации особых детей "Лыжи мечты" работает в Тюменской области уже третий год. За это время в регионе прошли Всероссийские соревнования среди особых людей на горных лыжах "Старты мечты", обучено несколько инструкторов, открыт летний вариант программы "Ролики мечты".

Оператором программы "Лыжи мечты" в Тюменской области является благотворительное движение "Подари ребенку праздник". Общественники выиграли в 2018 году президентский грант на проведение цикла мероприятий, главным из которых станут соревнования по горным лыжам для особых детей всей страны уже в начале 2019 года.

Дарья Казакова