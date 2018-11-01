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Вопросы русского языка обсуждают в Югре

Общество, 16:54 23 ноября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Международная научная конференция "Русский язык в глобальном и локальном измерениях" пройдет на площадке Сургутского государственного педагогического университета 23-24 ноября, сообщает правительство ХМАО-Югры.

В работе конференции принимают участие ведущие отечественные и зарубежные специалисты в области преподавания русского языка, в том числе представители университета им. Матеа Бела (Банска Быстрица, Словакия) и Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева (Астана, Казахстан), Сургутского государственного педагогического университета, а также высших учебных заведений Москвы, Омска, Перми, Тюмени, Иваново, Ростова-на-Дону, Ханты-Мансийска, специалисты органов исполнительной власти Югры.

В рамках конференции будет работать семь секций, участники которых рассмотрят, в том числе, такие актуальные темы как "Русский язык: локальные проблемы и глобальный контекст", "Отражение глобальных и локальных проблем в современном медиапространстве", "Актуальные проблемы преподавания филологических дисциплин в полиэтнической среде", "Русская культура в межкультурном диалоге".

Также пройдут пленарные заседания, круглые столы, мастер-классы для учителей филологов, на которых участники конференции будут обсуждать актуальные вопросы изучения и преподавания русской языковой культуры в России и за рубежом.

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# конференция , русский язык , Югра

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