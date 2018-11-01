Социальные услуги Югры представлены в мобильном приложении

| Фото: play.google.com | Фото: play.google.com

Мобильное приложение "Социальный путеводитель Югры" станет удобным навигатором по социальным услугам, доступным жителям автономного округа, сообщает правительство ХМАО.

Рождение ребенка, выход на пенсию, уход за ребенком, беременность – в этих и других ситуациях будет составлен свой пакет услуг. Введя информацию о себе и своей жизненной ситуации, пользователь получит перечень доступных социальных услуг и мер соцподдержки для себя и членов своей семью.

Для каждой из услуг доступна подробная информация: контакты профильных учреждений и навигация по местам получения. Если услуга представляется в электронном виде, можно сразу подать заявление через портал Госуслуг.

"Социальный путеводитель Югры" содержит актуальную базу данных, автоматически пополняемую с Портала открытых данных Югры. Приложение доступно для платформ iOS и Android.