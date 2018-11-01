Рощино возглавил рейтинг аэропортов с самыми дешевыми камерами хранения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Стоимость хранения багажа в тюменском аэропорту Рощино признана самой низкой в стране. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на OneTwoTrip.

Минимальная стоимость услуг камеры хранения в российских аэропортах составляет 100 рублей в сутки. Второе место в списке из тридцати крупнейших воздушных гаваней разделили сразу пять аэропортов. Это терминалы Анапы, Махачкалы, Минеральных Вод, Омска и Челябинска. Там камера хранения стоит 200 рублей в сутки.

На третьем месте оказались аэропорты Новосибирска и Хабаровска, где оставить багаж можно за 250 рублей в сутки.

Самый дорогой аэропорт страны по стоимости хранения багажа оказался в Санкт–Петербурге, Пулково. Пассажирам придется заплатить 600 рублей за хранение своих чемоданов.