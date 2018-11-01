Участники национального чемпионата "Абилимпикс" вернулись в Тюмень с наградами

Ольга Рожина | Фото: ИА "Тюменская линия" Ольга Рожина | Фото: ИА "Тюменская линия"

Море впечатлений, яркие эмоции и награды привезли в Тюмень участники и победители VI Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью "Абилимпикс", который проходил в Москве. Рейс с лучшими мастерами своего дела приземлился в Рощино в субботу днем.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" эксперт в компетенции "Сборка и разборка радиоэлектронного оборудования" Александр Мешков, для сборной Тюменской области "Абилимпикс" в этом году оказался очень богатым на улов медалей. Конкурсанты завоевали восемь наград, среди которых - две золотые медали, три серебряные и три бронзовые. Всего регион представляли 18 человек в 15 номинациях.

"Год удался и в плане эмоций участников, ради чего, собственно, мы и ездим - ради того, что девчонки и ребята сейчас обнимаются и говорят: "Мы обязательно встретимся на будущий год!". Очень много есть вопросов, которые можно и нужно решить с оргкомитетом и Центром занятости. У нашей команды очень большие перспективы, хороший зачет, мы гораздо лучше выступили на чемпионате, чем в 2017 году и у нас есть все шансы в 2019 году выступить еще лучше", - уверен эксперт.

Александр Мешков | Фото: ИА "Тюменская линия" Александр Мешков | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменка Ольга Рожина, завоевавшая золото в компетенции "Медицинский и социальный уход", поделилась эмоциями от поездки. "Впечатлений - море! Хорошо было все организовано, много народу, со стороны куратора и коллег была огромная поддержка, словами все эмоции даже не передать. В испытании у нас была теоретическая часть, также надо было оказать самопомощь и помощь больным, которые длительное время лежат, продемонстрировать навыки ухода за пациентами. Эта победа очень важна для меня и моей семьи, для внуков, все-таки бабушка - чемпион России!", - отметила она. Ольга Рожина участвовала в отборочных соревнованиях второй раз, в 2017 году она была третьей в регионе, в 2018 году смогла показать высочайший уровень не только в Тюменской области, но и на федеральном уровне.

Екатерина Журавлева из поселка Московский посетила "Абилимпикс" вместе с мамой, Татьяной. По словам мамы, для дочери перелет в Москву был первым в жизни, и она перенесла его замечательно - путешествие по воздуху вызвало полный восторг. Екатерина впервые принимала участие во всероссийском чемпионате и заняла третье место в компетенции "Вязание крючком".

"Мы очень готовились, старались. Участникам нужно было связать детскую юбочку за четыре часа по определенной схеме. Катя справилась и, по оценке экспертов, качество ее работы было самым лучшим, но времени немножко не хватило, поэтому ей присудили третье место. Спасибо, что нас заметили и отправили на чемпионат, благодаря этому моя дочь почувствовала себя нужным человеком", - прокомментировала Татьяна Журавлева.

Татьяна и Екатерина Журавлевы | Фото: ИА "Тюменская линия" Татьяна и Екатерина Журавлевы | Фото: ИА "Тюменская линия"

Отметим, Национальный чемпионат собрал более 1 тыс. человек – победителей региональных этапов из 83 субъектов Российской Федерации. Лучшие из лучших соревновались по 73 компетенциям.

Дарья Казакова