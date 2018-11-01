Акция "Соль + йод: IQ сбережет" прошла во всех регионах страны

| Фото: www.tokb.ru | Фото: www.tokb.ru

Акция "Соль + йод: IQ сбережет" прошла в регионах России с 23 по 26 ноября, сообщает Министерство здравоохранения РФ.

Добровольцы рассказали россиянам, какую угрозу для здоровья несет недостаток йода в питании, как защитить себя и своих близких от йододефицита,

"Своей инициативой добровольцы нацелены привлечь внимание широкой общественности к проблеме роста йододефицитных заболеваний, их последствиям и мерам профилактики. Только задумайтесь, из-за дефицита йода ежегодно в специализированной эндокринологической помощи нуждаются более 1,5 миллиона взрослых и 650 тысяч детей с заболеваниями щитовидной железы. По данным ученых, среднее потребление йода в нашей стране составляет от 40 до 80 микрограмм в день, что в 3 раза меньше рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения нормы. Для решения этой проблемы Минздравом России разработан проект федерального закона, содержащий целый ряд действенных мер по повышению потребления йода", - отметила министр Вероника Скворцова.

В поликлиниках и центрах здоровья волонтеры-медики совместно с врачами-эндокринологами провели консультирование жителей мегаполисов. В парках отдыха и на центральных улицах городов развернулись информационные палатки и была организована раздача информационных материалов. В учебных заведениях добровольцы организовали круглые столы, лекции, викторины и квесты, направленные на профилактику йододефицитных заболеваний.

Межрегиональную акцию по профилактике йододефицитных заболеваний "Соль + йод: IQ сбережет" проводили третий год активисты Всероссийского движения "Волонтеры-медики" совместно с Национальным медицинским исследовательским центром эндокринологии и при поддержке Министерства здравоохранения России.