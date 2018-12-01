Штрафы за незаконный рыбный промысел в России существенно увеличились

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В несколько раз увеличились таксы за ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам в связи с незаконным выловом рыбы с ноября 2018 года в соответствии с постановлением Правительства России.

Так, такса за незаконный промысел одного экземпляра сибирского осетра, независимо от размера и веса, установлена в размере более 160,5 тыс. рублей. Противозаконная добыча нельмы обойдется нарушителю в 10,8 тыс. рублей, муксуна - в 3,6 тыс. рублей, стерляди - в 4,5 тыс. рублей, судака - в 3,3 тыс. рублей.

Незаконная добыча икры осетровых видов рыб будет стоит 54,9 тыс. рублей за 1 килограмм.

При исчислении ущерба, причиненного водным биоресурсам, в запрещенные для осуществления рыболовства периоды и (или) в запретных для рыболовства районах, дополнительно учитывается 100% таксы за экземпляр (килограмм) соответствующего вида (подвида).

За каждый килограмм икры осетровых рыб дополнительно к таксам, предусмотренным постановлением, учитывается 100% таксы за экземпляр осетровых рыб соответствующего вида (подвида), а за каждый килограмм икры лососевых рыб 50% таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида (подвида).

По данным отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов по Тюменской области Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, в регионе за 9 месяцев 2018 года прошло 377 рейдов, зафиксировано 680 случаев нарушений рыбоохранного законодательства. Арестовано и изъято 1 тыс. 813 орудий лова, 19 плавсредств и 2 тыс. 108 кг незаконно добытых водных биологических ресурсов. Сумма предъявленных исков составила 267 тыс. рублей.

За нарушение законодательства в сфере рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, к административной ответственности привлечены 349 граждан, 34 должностных и 14 юридических лиц, наложено штрафов на общую сумму более 1,2 млн. рублей.

Татьяна Ковалева