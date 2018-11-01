Более четырех тысяч школьников посетили фестиваль "ПрофиБудуЯ"

| Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района. | Фото: Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района.

Более 4 тыс. школьников Тюменской области стали участниками профориентационного фестиваля "ПрофиБудуЯ!" 22-23 ноября, сообщает Центр занятости населения Тюмени и Тюменского района.

На фестивале было представлено 19 учебных заведений.

Студенты Тюменского техникума индустрии питания, коммерции и сервиса рассказали о специальности "Конструирование, моделирование и технология швейных изделий".

Учащиеся Тюменского колледжа водного транспорта рассказали: "К нашей площадке подходят в основном ребята, и это закономерно, ведь многие ассоциируют нас с мужскими профессиями, связанными с речным флотом. Но девушки, например, у нас обучаются поварскому делу. Я же получаю специальность "Эксплуатация судовых энергетических установок" и не разочаровался в своем выборе. А еще хочу отметить и само учебное заведение: у нас очень хорошая атмосфера, педагоги, у которых хочется перенимать знания".

На фестивале прошли мастер-классы по направлениям: кирпичная кладка, проектирование зданий в инженерной программе "АвтоКад", создание оптической 3D иллюзии, создание украшений и так далее.

Десятиклассник Сергей поделился впечатлениями: "Очень много площадок, много людей, это какой-то круговорот! Понравилось, что везде рассказывают о профессиях без всякого занудства, кратко, емко, делясь собственными эмоциями".