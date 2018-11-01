Тюменки дважды победили в Кургане

"Тюмень-Д" поочередно одолел "Курганприбор" и "Звезду" из Екатеринбурга с одинаковым счетом – 4:1 в рамках первенства России по мини-футболу среди женских клубов 1-й лиги (конференция "Урал и Западная Сибирь").

Коллектив Александры Самородовой, которому пришлось провести два поединка в течение одного дня, увез шесть очков из Кургана, сообщает Ассоциация мини-футбола России.

В первой встрече за гостей дубль оформила Юлия Горбань. Также за тюменок забили Светлана Рочева и Екатерина Шумкова. Авторами голов во второй игре команды Самородовой стали Вероника Морозова (дважды), Лиана Хаматханова и Горбань. Тюменки и "Горняк-ЕВРАЗ" из Качканара сформировали дуумвират лидеров. Обе команды завоевали по 13 баллов. Третью позицию занимает "Калининец" из Екатеринбурга (9 очков).