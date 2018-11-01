Памятник героям фильма "Собачье сердце" открыли в Санкт-Петербурге

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Памятник героям фильма "Собачье сердце" — профессору Преображенскому и псу Шарику — открыли в Санкт-Петербурге к 30-летию картины 26 ноября, сообщает РИА Новости.

"Красную ленточку перерезал режиссер фильма "Собачье сердце" Владимир Бортко. Вечером на "Ленфильме" состоится творческая встреча с ним и показ "Собачьего сердца". Вход свободный, и мы опасаемся, что зал киностудии не сможет вместить всех желающих", — рассказали организаторы мероприятия.

Памятник, который выполнен из вандалостойких материалов, представляет собой скамейку, на которой сидят профессор Преображенский и пес Шарик. Автором скульптурной композиции, установленной во дворе на Моховой улице, 27, где 30 лет назад проходили съемки фильма "Собачье сердце", стал студент Санкт-Петербургского института живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина Игорь Сенин.

Добавим, профессора Филиппа Преображенского сыграл народный артист СССР Евгений Евстигнеев, Шарикова — актер Алма-Атинского Русского театра драмы Владимир Толоконников, в фильме также снимались Нина Русланова, Борис Плотников, Ольга Мелихова, Анжелика Неволина, Сергей Филиппов, Валентин Ковель и другие.