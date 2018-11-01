Трое браконьеров за отстрел лося предстанут перед судом

| Фото: zapoved.ru | Фото: zapoved.ru

Трое браконьеров, обвиняемых в отстреле лося в заказнике "Викуловский", предстанут перед судом, сообщает региональная прокуратура.

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении арбитражного управляющего из Омска, его сына – руководителя организации из Тюмени и заместителя директора одной из фирм Тюмени. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного статье "Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба, с применением механического транспортного средства, на особо охраняемой природной территории, группой лиц по предварительному сговору".

Как следует из материалов уголовного дела, в начале февраля 2018 года мужчины, охотники-любители, приехали в Аромашевский район к родственникам. 3 февраля они на снегоходах Yamaha направились в лес на охоту, где в государственном заказнике регионального значения "Викуловский" замдиректора фирмы из карабина Browning Bar II застрелил лося, после чего мужчины освежевали животное. Спустя некоторое время браконьеры услышали звук приближавшихся транспортных средств. Оставив разделанную тушу животного, отец с сыном отъехали от места убоя и разделки лося, но были остановлены сотрудниками Госохотуправления Тюменской области. Замдиректору фирмы удалось скрыться с места происшествия.

Согласно действующему законодательству охота в заказнике запрещена.

Размер ущерба, причиненного природе, составил 200 тыс. рублей, который в ходе следствия в полном объеме возмещен заместителем директора. Он признает вину частично. Отец с сыном вину не признают.

Прокуратура Тюменской области утвердила по данному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Викуловский районный суд Тюменской области для рассмотрения по существу.