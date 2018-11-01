Николай Цуканов: в Тюменской области многое делают для жителей сельских территорий

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Полномочный представитель президента Николай Цуканов дал высокую оценку усилиям властей Тюменского региона в решении проблем жителей сельских территорий. Такое заявление он сделал в ходе личного приема граждан 26 ноября.

Пенсионерка из села Богандинского Валентина Карнаухова сообщила, что на территории их села нет полноценного учреждения, организующего досуг населения. "В решении данной проблемы помогло бы строительство дома культуры, сейчас даже в приспособленном помещении ведется активная работа с детьми, в том числе из соседних сел, у нас хорошее автобусное сообщение", - сказала она.

Губернатор Александр Моор прокомментировал, что Нижнепышминское муниципальное образование в Тюменском районе включает 5 сельских поселений, всего в них живет около полутора тысяч человек. В селе Богандинский был деревянный клуб, но он сгорел. Району перечислены средства на строительство типового модульного дома культуры, подготовлен проект, определен подрядчик, на месте сгоревшего клуба уже расчищена территория. По плану ДК должен быть сдан к 1 июля 2019 года.

"В новом доме культуры будет зрительный зал на 100 посадочных мест, а также библиотека, летом следующего года жители муниципального образования получат возможность посещать его", - сообщил глава региона.

Николай Цуканов предложил Валентине Карнауховой и всем жителям контролировать ход строительства, качество выполняемых работ. "Замечательно, что выделяются средства, значит губернатор понимает необходимость поддержки сельского населения", - резюмировал полпред.