Акция "Безопасный лед" стартовала в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Первый этап ежегодной межведомственной акции "Безопасный лед" стартовал в Тюмени 27 ноября, сообщает департамент безопасности жизнедеятельности администрации города.

В течение недели специалисты администрации Тюмени совместно с представителями управления МЧС России по Тюменской области посетят места массового выхода людей на лед водоемов, проведут профилактические беседы, вручат памятки о соблюдении мер безопасности и действиях в случае провала.

Лед никогда не бывает абсолютно безопасным. Погодные условия и незаметные или неизвестные факторы могут внезапно превратить казалось бы надежный лед в смертельно опасный.

Любителям зимней рыбалки рекомендуют иметь с собой спасательные средства; проруби, лунки, майны необходимо ограждать предупредительными знаками.

Родителям не следует допускать детей к водоемам без надзора взрослых, особенно во время ледостава. Заниматься зимними видами спорта на водоемах разрешено только в специально оборудованных местах после тщательной проверки прочности льда.