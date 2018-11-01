Представители оленеводческих регионов из семи стран мира встретились на Ямале

| Фото: www.yanao.ru | Фото: www.yanao.ru

Заседание правления международной организации – Ассоциации "Оленеводы Мира" с участием представителей из семи стран мира прошло в Салехарде 26 ноября, сообщает правительство ЯНАО.

"Сегодня Ямал – это крупнейший оленеводческий регион мира. Здесь удалось сохранить уникальное традиционное кочевое оленеводство. Это бесценный опыт, который можно транслировать и в других регионах. Главная цель нашей Ассоциации остаётся прежней – развитие профессиональных, коммерческих и культурных связей между оленеводческими народами. Ассоциация оленеводов мира – это организация сотрудничества", - сказал председатель правления Ассоциации Михаил Погодаев.

На Ямале реализуется целый комплекс мер, направленных на сохранение прав коренных малочисленных народов Севера. Создана масштабная региональная законодательная база. "Действуют более 40 законов и более 300 подзаконных актов, 14 государственных программ, направленных на улучшение жизни коренных северян. В них нашли отражение вопросы организации образования для детей тундровиков, трудовой занятости, оказания качественной медицинской помощи, обеспечения жильём и другие значимые для жизни северных этносов направления. Традиционные отрасли хозяйствования, такие как оленеводство, рыболовство, народные ремёсла законами округа отнесены к приоритетным видам экономической деятельности", - подчеркнула вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова.

Свои наработки представил Научный центр изучения Арктики. Организация проводит исследования, направленные на научное обеспечение концепции развития оленеводства. В 2018 году работа специалистов была посвящена изучению тундрового оленеводства в Ямальском и Тазовском районах. Проведена геоботаническая оценка оленьих пастбищ на территории районов. Кроме того, проводились комплексный экологический мониторинг, социально-экономические и правовые исследования, осуществлялся мониторинг здоровья коренного населения в местах традиционного проживания. Продолжаются исследования исторических и культурно-духовных особенностей развития оленеводства в регионе. По результатам работы подготовлено порядка 40 научных публикаций.

Как отметил директор регионального департамента агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Виктор Югай, больше половины оленьего поголовья на Ямале сосредоточено в руках оленеводов-частников. Эта многочисленная категория сегодня не имеет официального статуса. При этом уже сейчас на региональном уровне можно предложить частникам более эффективную форму ведения традиционного промысла. Речь идет о создании крестьянско-фермерских хозяйств.

"Этот юридический статус автоматически делает оленеводческую семью субъектом господдержки – она сможет получать средства на содержание оленей и на реализацию оленеводческой продукции – "плюсом" к тем доходам, которые имеет за сдачу оленей на убой. Таким образом, частные оленеводческие хозяйства в перспективе могут стать эффективными элементами в реализации нацпроекта "Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"", - сказал он.