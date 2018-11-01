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В Увате через Иртыш открыли ледовую переправу

Общество, 13:05 27 ноября 2018

t-l.ru 72.mchs.gov.ru | Фото: t-l.ru

Начала работать ледовая переправа через Иртыш в районе села Уват, сообщает администрация района.

Ледовая дорога открыта для транспорта массой до 5 тонн. Для проезда доступно две полосы, для пешеходов обустроена пешеходная дорожка.

Средняя толщина льда составляет 40 см.

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# ледовая переправа , река Иртыш , Уват

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