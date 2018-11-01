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Житель Сургутского района до смерти избил сожительницу

Происшествия, 16:25 27 ноября 2018

Следственный комитет РФ | Фото: Следственный комитет РФ

15 лет лишения свободы грозит жителю Сургутского района, забившему до смерти сожительницу. Нетрезвый мужчина несколько раз ударил женщину по голове и лег спать, сообщает СУ СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Как установили следователи, 25 ноября между выпившими сожителями произошел конфликт. 44-летний мужчина несколько раз ударил женщину по голове, после чего отправился спать. Проснувшись, он обнаружил сожительницу без признаков жизни.

Обвиняемого задержали. Возбуждено уголовное дело по части 4 111 статьи УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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# следователи , уголовные дела , ХМАО

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