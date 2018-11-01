Стали известны тюменские команды для "Белой ладьи" областного масштаба

| Фото: Тюменского областного шахматного центра А. Е. Карпова | Фото: Тюменского областного шахматного центра А. Е. Карпова

Шестерка лучших шахматных команд, которые выступят на областном первенстве, определилась в Тюмени. Призеры финального этапа соревнований "Белая ладья" среди учащихся общеобразовательных учреждений города получили право сыграть на региональном уровне.

Как рассказали в Городском шахматном клубе, областной турнир "Белая ладья" пройдет весной 2019 года. От Тюмени заявлены команды от гимназий № 16, 1, школ № 88, 92, 15, физико-математической школы.

По итогам областного турнира станет известен коллектив, который примет участие в открытых Всероссийских соревнованиях "Белая ладья" в июне 2019 года .