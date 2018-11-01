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Ветераны спорта получили первые награды в Тобольске

Спорт, 16:58 27 ноября 2018

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пятьсот ветеранов спорта из 19 городов и районов региона приняли участие в первом блоке областной спартакиады, которая проходит в Тобольске. В программу входили мини-футбол, шахматы, баскетбол и настольный теннис, сообщает Центр спортивной подготовки.

Для справедливого выявления лучших решили ввести в регламент проведения спартакиады два зачета. В одном представлены сельские территории, в другом – крупные муниципальные образования.

В мини-футболе в первой группе победу одержала сборная Уватского района. Во второй золото завоевали ветераны Тюмени. В шахматах среди сельских дружин победу праздновали исетские любители. В другом пуле первое место заняли фанаты интеллектуальных баталий из областной столицы. В баскетболе победителями турнира в первой группе оказалась омутинская команда. Во второй главный приз взяли тюменцы. В настольном теннисе в состязаниях коллективов сельских территорий у мужчин первенствовали омутинские любители пинг-понга, среди женщин золотого успеха добилась сборная Тобольского района.

В другой категории и у представителей сильного пола, и у прекрасной половины человечества награды высшей пробы достались представителям Тюменского района.

Второй блок региональной спартакиады состоится с 30 ноября по 2 декабря. В его программе - лыжные гонки и волейбол.

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# спартакиада , Тобольск

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