Менделеев, Ершов и Муравленко встретили пассажиров аэропорта Рощино

Менделеев, Ершов и Муравленко встречали пассажиров аэропорта Рощино | Фото: ИА "Тюменская линия" Менделеев, Ершов и Муравленко встречали пассажиров аэропорта Рощино | Фото: ИА "Тюменская линия"

Менделеев, Ершов и Муравленко на гироскутерах встречали пассажиров аэропорта Рощино 27 ноября. Так артисты тюменского театра "Мимикрия" решили поддержать проект "Великие имена России".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала представитель молодежного театрального центра "Космос" Марина Деликатная.

"Три персонажа - две золотые и одна серебряная статуи, передвигаясь на гироскутерах, предлагали пассажирам проголосовать за имя для аэропорта. Это достаточно именитый в Тюмени театр "Мимикрия", который является резидентом молодежного театрального центра "Космос", и они работают в направлении пантомимы. С ними рядом волонтеры, которые им помогали", - рассказала Марина Деликатная.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Артисты, облаченные в золотые и серебряные одежды с баблами: "Всюду периодически, а в Тюмени навсегда", "Качаем за Муравленко", "Я написал сказку, а твой голос напишет историю края" и другие, презентовали выдающихся земляков гостям воздушной гавани. Те, в свою очередь, охотно фотографировались с ними и принимали участие в голосовании проекта "Великие имена России".

Напомним, в шорт-лист проекта "Великие имена России" в Тюмени вошли ученый, уроженец Тобольска Дмитрий Менделеев, писатель, автор "Конька-горбунка" Петр Ершов, родом из Ишима, и организатор нефтяной и газовой промышленности Виктор Муравленко.

"Важно, чтобы об этих знаменитых людях знали все прилетающие в аэропорт Рощино, - рассказал корреспонденту "Тюменской линии" руководитель аппарата Общественной палаты Тюменской области Артур Юрьев. - Я уже сравнивал: имя Дмитрия Ивановича Менделеева, который лидирует в шорт-листе, присутствует еще в Набережных Челнах и в Шереметьево, Москвы, у нас проголосовали более 70 тысяч человек, по данным сайта "Великие имена России", а там 41 и 51 тысяча соответственно. Это доказывает, что тюменцы голосуют активнее".

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Финальное голосование для определения победителя проекта, которое началось на сайте великиеимена.рф, продлится до 30 ноября. Любой желающий может выбрать один аэропорт из общего списка и проголосовать за одно имя на сайте, в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

В аэропорту и на железнодорожном вокзале размещены мобильные пункты для голосования. Пассажиры "Аэрофлота"голосуют прямо на борту самолета. Кроме того, высказать свое мнение можно, позвонив по телефону горячей линии 8-800-707-93-17.

Итоги голосования за имена выдающихся людей, в честь которых будут названы аэропорты 47 городов России, станут известны 5 декабря.

Анжела Лебедева