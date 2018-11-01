Форсайт-форум "Сибирь - Урал" стартует в регионе

| Фото: tiamz.ru | Фото: tiamz.ru

Туристический форсайт-форум "Сибирь-Урал" состоится в Тюменской области 29-30 ноября. Мероприятия пройдут в Тюмени и Тобольске, в них примут участие официальные делегации региональных органов исполнительной власти в сфере туризма, а также иностранные гости и эксперты.

В Музейном комплексе им. И. Я. Словцова проведут секции "Межрегиональные маршруты "Сибири – Урала", "Координационный совет по туризму в Уральском федеральном округе", "Сибирское гостеприимство".

На секции, посвященной международным маршрутам, будут презентованы регионы Сибири и Урала, а туристические фирмы расскажут о своих экскурсионных программах, которые могут быть интересны гостям из других регионов и стран.

На координационном совете по туризму в УФО обсудят вопросы туристического потенциала регионов России и создание межрегиональных маршрутов для туристов.

В рамках секции "Сибирское гостеприимство" выступят представители Ассоциации гостеприимства Тюменской области, отельеры и рестораторы, которые расскажут про сибирские блюда и изюминках гастрономической сферы Тюменской области.

Отдельным пунктом программы обозначена конференция по развитию культурно-познавательного туристского маршрута "Императорский маршрут". В ней примут участие представители Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества (ЕСПО), руководитель комитета по импортозамещению Ассоциации туроператоров Майя Ломидзе, руководитель проекта "Top Trip Tip" (мобильные путеводители) Андрей Сулейков и другие. А также представители органов исполнительной власти в сфере туризма из 13 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Челябинскую, Свердловскую, Курганскую области.

30 ноября мероприятия продолжатся в Тобольске, где будет деловая программа и культурная. В том числе состоится экскурсия по объектам Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Перед отъездом 1 декабря делегации также успеют посетить Дом-музей Григория Распутина в селе Покровском.