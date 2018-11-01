Компания "Фармасинтез-Тюмень" получит льготный займ ФРП

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Компания "Фармасинтез-Тюмень" получит 479,4 млн рублей в виде займа по программе "Лизинговые проекты" на приобретение оборудования для производства гормональных лекарственных препаратов, которые применяются в лечении женского бесплодия, при заместительной терапии, недостатке гормонов или гинекологических заболеваниях, сообщает Минпромторг.

Наблюдательный совет фонда развития промышленности (ФРП) одобрил предоставление займов на реализацию 14 промышленных проектов, в том числе "Фармасинтез-Тюмень".

"На заседании Набсовета мы одобрили важные импортозамещающие проекты различного масштаба и направленности – от производства отдельных комплектующих до готовых технически сложных изделий. Общая сумма займов ФРП на 14 проектов превысит 5,8 млрд рублей, а общая стоимость их реализации – 14 млрд рублей", - сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.

Прежде чем компании получат заемные средства, с ними должны быть заключены договоры займа, фиксирующие обязательства сторон.

Компания "Фармасинтез-Тюмень" станет единственным в России заводом, выпускающим рентгеноконтрастные и гормональные препараты. Пока эти лекарства поступают из стран Европы. В планах также выпуск сахароснижающих препаратов и лекарства "Даруновир", которое используется при лечении ВИЧ-инфекции.

Напомним, производственное подразделение ООО "Фармасинтез-Тюмень" запущено в работу в 2015 году, когда компания "Фармасинтез" приобрела обанкротившийся "ЮграФарм". После этого началась реализация проекта по модернизации и техническому перевооружению предприятия.

Объемы производства компании по итогам 2017 года составили около 1,2 млрд рублей. К 2020 году планируется выйти на 5 млрд рублей.

"Фармасинтез-Тюмень" производит инфузионные растворы, которые закупает Минобороны и клинические больницы Тюменской области. Качество выпускаемых препаратов выше импортных аналогов благодаря жесткому трехступенчатому контролю.