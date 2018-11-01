Ветераны опорного вуза осваивают Интернет

| Фото: АНО "Третий возраст" | Фото: АНО "Третий возраст"

Двадцать активисток серебряного возраста, представляющие Совет ветеранов Тюменского индустриального университета, стали участниками губернаторской программы по повышению компьютерной грамотности "Расширяя горизонты", сообщает вуз.

За 32 академических часа они изучат основы работы с компьютером, сервисы сети интернет, научатся работать с порталом государственных услуг и с приложениями на смартфонах и планшетах.

"В профессиональной деятельности я использовала компьютерные технологии, но со временем все забывается. Кроме того, курсы полезны для мыслительного процесса, чтобы не отставать от жизни. И самое главное – не хочется стариться, хочется разговаривать на одном языке с внуками, заходить в Интернет через телефон, иметь личный кабинет. Я считаю, что все эти технологии нам облегчают жизнь, и как работать с ними, нужно знать всем", — считает бывший сотрудник Колледжа отраслевых технологий и сервиса Тамара Попова.

Тренер курсов Максим Тишин рассказал, что люди преклонного возраста очень благодарные слушатели и трудолюбивые ученики, у старшего поколения хорошая усидчивость. Чем дольше они учатся, тем больше задают вопросов, появляется интерес.

"У каждого возраста своя специфика. Уровень компьютерной грамотности разный: есть те, кто работает с компьютером впервые, но приходят и продвинутые пользователи. К каждому слушателю курсов у нас индивидуальный подход", — прокомментировал тренер.

В программу курса входит практическая и теоретическая часть, в конце обучения - опрос и тестирование. Все слушатели получают учебное пособие и сертификаты. У ветеранов ТИУ далеко идущие планы. В рамках курсов они хотели бы научиться работать в фоторедакторе, скачивать музыкальные треки, проводить электронные платежи, создавать презентации и даже собственные сайты.

Добавим, программа "Расширяя горизонты" стартовала в 2010 году и призвана обучить жителей региона основам компьютерной грамотности и навыкам получения электронных государственных и муниципальных услуг. Обучение бесплатное и ориентировано на граждан разных возрастов. За время действия программы ее участниками стали более 100 тыс. человек, особой популярностью она пользуется у пожилых людей.

С 2012 года программа "Расширяя горизонты" стала доступна для людей с ограниченными физическими возможностями по зрению.

С 2013 года в регионе проводится чемпионат по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения. Его финалисты участвуют во Всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.